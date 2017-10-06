İspanya, Katalonya'dan özür diledi

İspanya hükümetinin Katalonya'daki temsilcisi olan Vali Enric Millo, İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından yasa dışı ilan edilmesine rağmen geçen pazar günü yapılan referandum sırasında yaşanan polis şiddeti nedeniyle özür diledi.

TV3 televizyonuna konuşan Millo, "Görüntüleri gördüğümde ve bazı insanların itildiğini ya da onlara vurulduğunu öğrendiğimde, ki bunlardan biri hâlâ hastanede, sadece bundan pişmanlık duyabilirim ve müdahale eden polisler adına özür dileyebilirim" dedi.

1 Ekim'de yapılan referandumda Madrid'in Katalonya'ya gönderdiği İspanya polisi ve jandarması, oy verme noktalarına giden Katalanlara sert müdahalede bulunmuş, olaylarda 900'e yakın kişi yaralanmıştı. Katalonya halkı, referandumda yüzde 90’la bağımsızlığa ‘Evet’ demişti.