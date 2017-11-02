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Dünya

İspanya: Katalonya lideri için yakalama emri çıkarılabilir

Tutuklanması durumunda Puigdemont için 30 yıla kadar hapis cezası istenebileceği belirtiliyor

02 Kasım 2017 16:10

İspanya Yüksek Mahkemesi, Belçika'ya giden Katalonya lideri Carles Puigdemont'un ülkeye dönüp ifade vermemesi halinde, kendisi hakkında Avrupa genelinde yakalama emri çıkarılmasının normal olduğunu açıkladı.

'İsyan, isyana teşvik ve görevi kötüye kullanma' suçlamalarıyla haklarında soruşturma açılan 20 Katalan hükümet ve meclis üyesinin ifade süreci bugün başladı. Mahkeme binasına ilk olarak Belçika'nın başkenti Brüksel'e giden Katalonya lideri Carles Puigdemont'un yardımcısı Oriol Junqueras gitti.

Sputnik'in haberine göre, Yüksek Mahkeme'den Puigdemont'la ilgili yeni bir açıklama geldi. Mahkeme Başkanı Carlos Lesmes, "Bir hakim tarafından ifadeye çağrılan biri mahkemeye gelmezse, İspanya'da herhangi bir AB ülkesinde, hakkında normal olarak arama kararı çıkartılır" dedi.

Mahkeme, Katalonya Parlamentosu Sözcüsü Carme Forcadell dahil 6 Katalan vekilin sorgusunu 9 Kasım'a erteledi.

Puigdemont'un Belçikalı avukatı Paul Bekaert, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Puigdemont Madrid'e gitmeyecek. Belçika'da ifade vermesini talep ettim. Belçika kanunları uyarınca bu mümkün" demişti.

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