İspanya İtalya'dan 1 puan alabildi

EURO 2012 C Grubu ilk maçında son şampiyon İspanya ile İtalya düellosundan kazanan çıkmadı. Di Natale'nin golüyle yenik duruma düşen İspanya, Fabregas ile eşitliği sağladı. Cassano, fırsatları değerlendiremeyince mücadele 1-1 sonuçlandı.

EURO 2012 C Grubu ilk maçında İspanya ile İtalya Polonya'nın Gdansk kentindeki PGE Arena Stadı'nda karşı karşıya geldi.

36 yaşındaki Viktor Kassai'nin yönettiği karşılaşmanın 61. dakikasında Di Natale ile öne geçen İtalya, 64'te Cesc Fabregas'ın golüne engel olamadı. İki takım net gol pozisyonlarından yararlanamadığı karşılaşma, karşılıklı gollerle sonuçlandı ve takımlar ilk maçlarında birer puanla yetindi.

Karşılaşmaya forvet oyuncusundan yoksun başlayan İspanya, 4-6-0 formasyonuyla sahaya yayılırken, İtalya da 3-5-2 sistemiyle sahada yer aldı.

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf son şampiyon İspanya oldu. İtalya kalesinde pozisyon üretmek için baskı kuran İspanyollar, net gol pozisyonu bulamadı. İlk 15 dakikada İspanya'nın İtalya'ya oranla pozisyonlardaki üstünlüğü dikkat çekerken, özellikle Cassano ile etkili olan İtalya bu yüzdeyi ilerleyen dakikalarda eşitledi.

İtalya'nın ilk tehlikeli atağı 13. dakika gelişti. Pirlo'nun serbest vuruşunda Casillas gole izin vermedi.

İtalya, ilerleyen dakikalarda Cassano ile İspanya kalesinde gol aradı. 23'te Cassano'nun şutu az farkla auta çıkarken, 34'te de Pirlo'nun pasında yine Cassano'nun vuruşunda Casillas etkili oldu.

Sağ kanadı etkili kullanan İtalya, 45. dakikada yine Cassano ile gole çok yaklaştı. Sağ kanattan yapılan ortada, Cassano'nun kafa vuruşunda Iker Casillas topu güçlükle kurtardı ve gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

50. dakikada kısa paslarla gelişen İspanya atağında Iniesta'nın pasında Fabregas'ın şutunda Buffon topu kornere çelerken, bu pozisyondan bir kaç dakika sonra da Iniesta'nın vuruşunda yine Buffon parmaklarının ucuyla topu kornere yolladı.

56. dakikada oyuna giren Di Natale, dakikalar 61'i gösterdiğinde İtalya'yı 1-0 öne geçirdi. Defansın arkasına sarkan Di Natale, Pirlo'nun müthiş pasında topla buluştu. Kaleciyle karşı karşıya kalan İtalyan oyuncu, düzgün bir vuruşla kaleci Casillas'ı mağlup etti.

Kalesinde golü gören İspanya, üç dakika sonra dengeyi sağladı. Ceza yayında topla buluşan David Silva'nın ara pasında penaltı noktasına üzerinde topla buluşan Cesc Fabregas skoru 1-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda İspanya, Torres ile net pozisyonlar yakaladı. Buffon ile karşı karşıya kalan Torres, oldukça soğukkanlı davranan İtalya kalecinin müdahelesinin ardından golle bulaşamazken, İtalya da Di Natale ile etkili olsa da kaleci Casillas skorun değişmesine izin vermedi.

Mücadele 1-1 sona erdi.

İSPANYA: 1 - İTALYA: 1

Stat: Gdansk PGE Arena (Polonya)

Hakemler: Viktor Kassai, Gabor Eros, Gyorgy Ring (Macaristan)

İspanya: Casillas, Pique, Sergio Ramos, Arbeloa, Jordi Alba, Iniesta, Xavi Hernandez, Xabi Alonso, Busquets, Silva (Dk. 64 Jesus Navas), Fabregas (Dk. 74 Torres)

İtalya: Buffon, Maggio, Chiellini, Bonucci, Thiago Motta (Dk. 90 Nocerino), Marchisio, Giaccherini, De Rossi, Pirlo, Balotelli (Dk. 56 Di Natale), Cassano (Dk. 65 Giovinco)

Goller: Dk. 61 Di Natale (İtalya), Dk. 64 Fabregas (İspanya)

Sarı kartlar: Dk. 37 Balotelli, Dk. 66 Bonucci, Dk. 79 Chiellini, Dk. 89 Maggio (İtalya), Dk. 66 Jordi Alba, Dk. 84 Arbeloa, Dk. 84 Torres (İspanya)