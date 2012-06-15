İspanya İrlanda'yı 4 farklı geçti

Euro 2012 C Grubu mücadelesinde son şampiyon İspanya, İrlanda Cumhuriyeti'ni 4-0 mağlup etti ve turnuvadaki ilk galibiyetini elde etti ve gol averajıyla liderlik koltuğuna oturdu.

2012 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubunda son şampiyon İspanya, İrlanda ile karşılaştı.

İspanya mücadeleye çok hızlı başladı. Kendi yarı alanından hızlı çıkan İspanya, Fernando Torres'in golüyle 4. dakikada 1-0 öne geçti. David Silva'nın ayağındaki topa İrlanda savunması ayak koydu. Topu kapan Torres, rakibini geçti ve sert bir şutla topu ağlara gönderdi.

Golün ardından etkili oyununa devam eden İspanya, Torres ve David Silva ile net fırsatlar yakaladı. Karşılaşmada 20 dakikalık bölümünde İspanya % 73 topa sahip olma oranını yakaladı ve oyunun mutlak hakimi oldu.

22. dakikada Inıesta, orta sahadan aldığı topla rakip kaleye doğru yönelde ve yaklaşık 30 metreden çektiği sert şutu kaleci Given güçlükle çeldi.

Sol kanattan 25. dakikada Jordi Alba'nın yaptığı ortada, defans David silva'dan önce topa dokundu ve önemli gol pozisyonunu engelledi.

45. dakikada Xavi'nin kullandığı topu savunma kafayla ceza alanı önüne doğru uzaklaştırdı. Inıesta önünde bulduğu topa çok sert vurdu ve az farkla auta gitti. Bu pozisyonun ardından hakem ilk devreyi bitirdi. İspanya Torres'in golüyle ilk devreyi 1-0 önde kapadı.

Mücadelenin ikinci devresine de İspanya etkili başladı. İniesta, topu sağ kanattan gelen Arbeloa'nın önüne gönderdi ve bu futbolcunun bmboş pozisyonda vurduğu topu kaleci Given güçlükle çeldi.

49. dakikada ceza alanı önünden İniesta'nın sert şutunu Given güçlükle kurtardı. Kaleciden seken top, david Silva'nın önünde kaldı. Siva'nın yerden plasesinde top köşeden ağlarla buluştu ve İspanya, ikinci devreye'de golle başladı. 2-0.

55. dakikada savunmadan ileri çıkan Alvaro Arbeloa sağ kanatta topla buluştuktan sonra yerden pasını penaltı noktası üzerindeki Andres Iniesta'ya gönderdi. Iniesta'nın sert şutu savunmaya çarpıp Xavi'nin önüne düştü. Xavi'nin gelişine çektiği şutu Shay Given müthiş kurtardı.

70. dakikada David Silva'nın savunmanın arkasına attığı pasla, kaleci ile karşı karşıya kalan Fernando Torres, kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu ve takımını 3-0 üstünlüğe taşıdı.

73. dakikada oyuna Torres'in yerine dahil olan Fabregas, sğa kanattan kullanılan korner atışında topla buluştu. Çaprazdan çektiği sert şutla skoru 4-0 yaptı.

İspanya'nın skoru 4-0'a getirmesinin ardından oyunda tempo biraz daha düştü.

Kalan dakikalarda iki takım da gol bulamadı ve mücadele İspanya'nın 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İspanya bu skorla puanını 4'e yükseltirken, İrlanda henüz grupta puanla tanışamadı. İspanya bu galibiyetin ardından averajla liderlik koltuğuna oturdu.