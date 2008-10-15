

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Atletico Madrid'in forvet oyuncusu Luis Garcia, ''İspanya, imajını düzeltmeli'' dedi.



Garcia, kulübünün, taraftarları ''ırkçılık'' yaptığı gerekçesiyle, Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki 2 iç saha maçını tarafsız sahada yapma cezasına çarptırılmasına ilişkin, ülkesinin ''ırkçı'' imajından kurtulması gerektiğini savundu.



Garcia, ''Ceza çok ağır. Artık herkes, İspanyolların dünyadaki en kötü millet olduğunu düşünecek. Oturup düşünmek ve ülkenin imajını düzeltmekte yarar var'' diye konuştu.



Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Atletico Madrid taraftarlarının, Avrupa Şampiyonlar Ligi (D) Grubu'nda Olympique Marsilya ile 1 Ekim'de yaptığı maçta, ırkçı gösterileri nedeniyle kulübe ceza vermişti.



UEFA, La Liga kulübünün, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ve PSV Eindhoven ile evinde yapacağı maçları, Madrid'in en az 300 kilometre uzağında, tarafsız sahada oynamasına karar vermişti.



Atletico Madrid'in teknik direktörü Javier Aguirre de takımının, Liverpool ile sahasında ve deplasmanda yapacağı maçlardan men edilmiş, kulübe de 150 bin Avro para cezası verilmişti.



UEFA ayrıca, cezanın 3 maça çıkarılabileceğine ilişkin de uyarıda bulunmuştu.







