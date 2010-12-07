-İSPANYA İLK ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANDI ANKARA (A.A) - 12.07.2010 - 2010 Dünya Kupası'nda finalde Hollanda'yı 2-1 yenen İspanya, kupada ilk şampiyonluğuna ulaştı. Daha önceki en büyük başarısı 1950'deki kupada dördüncülük olan İspanya, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra Dünya Kupası'nı da kazanarak çok büyük bir başarıya imza attı. Daha önce 1972 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanan Almanya, 1974 Dünya Kupası'nı, 1998 Dünya Kupası'nı alan Fransa da 2000 Dünya Kupası'nı kazanarak, İspanya gibi 2 yıl arayla 2 büyük turnuvada şampiyon olmuştu. -HOLLANDA'NIN 3. FİNAL MAÇIYDI- Hollanda da böylece oynadığı 3. final maçında da mutlu sona ulaşamadı. Hollanda, daha önce 1974'te Almanya'da ve 1978'de Arjantin'de düzenlenen kupalarda ev sahibi takımlarla final oynamış ve kaybetmişti. Güney Afrika'da İspanya'nın şampiyonluğa ulaşmasıyla, ilk kez bir Avrupa takımı Avrupa kıtası dışında kupayı kazanmış oldu. Daha önce Amerika kıtasında düzenlenen turnuvaların tamamını Güney Amerika takımları (Uruguay, Brezilya ve Arjantin) kazanmıştı. Güney Amerika ülkeleri Avrupa ve Asya'da düzenlenen bir turnuvada da kupayı kazanmayı başardı. Brezilya, 1958 yılında İsveç'te, 2002'de Japonya-Güney Kore'de yapılan finallerde mutlu sona ulaşmıştı. 2010 Güney Afrika dahil 19 kez düzenlenen kupada 10 kez Avrupa, 9 kez Güney Amerika ülkeleri şampiyon oldu. -BREZİLYA 5 ŞAMPİYONLUKLA BİRİNCİ SIRADA- Kupanın tarihinde Brezilya, daha önce elde ettiği 5 şampiyonlukla ilk sırada yer alıyor. ''Sambacıları'' İtalya 4, Almanya 3, Uruguay ve Arjantin 2'şer, İngiltere, Fransa ve İspanya 1'er şampiyonlukla izliyor. Uruguay, İtalya, İngiltere, Batı Almanya, Arjantin ve Fransa, ev sahipliği yaptıkları turnuvalarda kupaya uzanmayı başardılar. -KUPAYI KAZANANLAR- Dünya Kupası'nı kazanan ülkeler şöyle sıralanıyor: Brezilya (5 kez): 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 İtalya (4 kez): 1934, 1938, 1982, 2006 Almanya (3 kez): 1954, 1974, 1990, Uruguay (2 kez): 1930, 1950 Arjantin (2 kez): 1978, 1986 İngiltere (1 kez): 1966 Fransa (1 kez): 1998 İspanya (1 kez): 2010