İspanya ilk maçta İsviçre'ye teslim oldu: 0 - 1

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Dünya Kupası H Grubu'nda favorilerden İspanya, İsviçre ile karşılaştı. Türkiye'nin de bulunduğu eleme grubundan lider olarak çıkan İspanya ve İsviçre arasında oynanan karşılaşma Dünya Kupası'nda şu ana kadar oynanan mücadelelerin en hareketlilerinden biri olarak dikkat çekerken sürpriz bir sonuç ortaya çıktı. Son Avrupa Şampiyonu İspanya, İsviçre'ye 1-0 yenildi. 2 topun direkte patladığı karşılaşmada İsviçre'yi galibiyete götüren gol 52. dakikada Fernandes'ten geldi. Son Dünya Şampiyonu İtalya da Paraguay ile 1-1 berabere kalmıştı.NTV Spor2un haberine göre maçtaki ilk pozisyonu İspanya yakaladı. 23.dakikada Pique defansın arkasına sarkıp defanstan harika sıyrıldı. Vuruşunda kaleci Benaglio topu iyi çıkardı. İspanya ilk atağını bulduğu 23. dakikadan sonra İsviçre kalesinde daha çok görünmeye başladı. Fakat İspanya'nın çabaları sonuç vermedi ve ilk yarı golsüz sona erdi.İkinci yarıya İspanya iyi başladı. İkinci yarının ilk 5 dakikasında İsviçre kalesini abluka altına alan İspanyollar 52. dakikada büyük bir şoka uğradı. Eren Derdiyok'un yarattığı pozisyonda top kale dibinde Fernandes'in önünde kaldı. Pique'nin müdahalesine karşın Fernandes topu filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.61. dakikada Del Bosque iki değişiklik birden yaptı. Yedek kulübesinde maça başlayan Fernando Torres büyük alkışlarla oyuna alınırken bir diğer umut Jesus Navas'ı da Del Bosque sahaya sürdü.Yeni yapılan değişikliklerle İsviçre kalesinde daha etkili olmaya başlayan İspanya'da Xabi Alonso'nun uzak mesafeden muhteşem şutu 71. dakikada üst direkte patladı. 74. dakikada bu kez sahneye Eren Derdiyok çıktı. Türk asıllı futbolcu harika hareketlerle ceza alanına girdi. Rakiplerinden harika sıyrılarak topu çok klas vurdu, Casillas'ı geçen top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.İsviçre'de Türk asıllı futbolcular Gökhan İnler ve Eren Derdiyok da ilk 11'de forma şansı buldular. Hakan Yakın ise 79. dakikada oyuna girdi.Dünya Kupası'nın favorilerinden biri olarak gösterilen İspanya ilk maçında İsviçre karşısında şok bir sonuç aldı. İspanya İsviçre'ye 1-0 yenildi.