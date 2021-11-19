İspanya ile Türkiye'nin yaptığı anlaşmalara Yunanistan'dan tepki

Yunanistan, İspanya ile Türkiye arasında yapılan ve silah satışını da içeren son anlaşmalardan rahatsızlık duyduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez başkanlığında, Ankara'da Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 7. Zirvesi gerçekleştirildi. Önceki gün gerçekleşen zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan "20 milyar dolarlık bir hedefimiz var. İnanıyorum ki değerli dostumla (Sanchez) birlikte yakalayacağız. Türkiye-İspanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesinin 2. toplantısını, gelecek yılın ilk çeyreğinde, müteakip iş forumu toplantısını ise geniş bir katılımla inşallah haziran ayında düzenleyeceğiz" ifadesini kullandı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de, "Ülkelerimizi birleştiren yakın ilişkinin bir örneği olan Hispano-Türk Zirvesi'ni Ankara'da başlattık" ifadesini kullandı.

"Özellikle savunma sanayi alanında İspanya ile birçok ortak proje yürütüyoruz" diyen Erdoğan, "Ülkelerimizin potansiyelini göz önünde bulundurarak bu alandaki iş birliğimizi daha da derinleştirmeyi özellikle arzu ediyoruz. İspanya ile birlikte uçak gemisini yaptık ve şu anda denize indirmiş vaziyetteyiz ama biz inşallah şimdi bunun çok daha büyüğünü yine İspanya ile birlikte yapalım istiyoruz" diye konuştu.

İki ülke arasında savunma alanındaki iş birliği, Yunanistan hükümeti ve basını tarafından yakından takip ediliyor.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü: Gelişmeleri izliyor olacağız

Euronews'in haberine göre; Yunan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, Atina'nın anlaşmaya ve özellikle Yunanistan'ın AB içerisindeki 'müttefiki' olarak gördüğü İspanya'ya yönelik rahatsızlığını dile getirdi.

İkonomu,"(Sanchez ve Erdoğan'ın) açıklamalarından haberdarız, gelişmeleri izliyor olacağız. Türkiye'nin kusurlu faaliyetleri ve uluslararası hukuku ihlalleriyle ilgili olarak AB üyelerinin çok açık şekilde Avrupa Konseyi'nin kararlarına bağlı olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Dendias: Tehditkar ülkelere silah satılmamalı

Bu arada Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın ev sahipliğinde, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri​​​​​​​, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın katılımıyla dörtlü görüşme düzenlendi.

Görüşme sonrası yapılan açıklamada, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Madrid'le Ankara arasındaki anlaşmaya atıfla, "AB üyesi ülkeler, Fransa örneğini takip etmeli ve savaşı tehdit eden ülkelere silah sağlamamalı. Özellikle de bu tehditler diğer AB ülkelerine yöneltiliyorsa..." ifadesini kullandı.

Dendias'ın isim vermeden açıklama yapması, İspanya'ya örtülü bir eleştiri olarak yorumlandı.

Dörtlü görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada ayrıca, tarafların bölgedeki son gelişmeler, istikrar ve güvenliği ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, tarafların, enerji, iklim değişikliği, Covid-19 salgını ile mücadele ve göçmen sorunu gibi konularda iş birliğini artırmaya yönelik değerlendirmelerde bulunduğu aktarılarak, "barış ve istikrarın hem bölgesel hem de küresel seviyede teşvik edilmesinde ve arzu edilen ekonomik kalkınmaya öncelik verilmesinin gerekliliğinde" hemfikir olunduğu kaydedildi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'la ayrı bir görüşme gerçekleştiren Dendias, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, 'Yunanistan'la Fransa arasında sonsuza uzanan bağların' olduğunu belirtti. Dendias, iki ülke arasındaki Stratejik Ortaklık Anlaşması'na özel bir atıfta bulunarak, Yunan-Fransız ikili ilişkilerinin 'mükemmel' olduğunu dile getirdi.