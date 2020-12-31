İspanya ile Britanya, Brexit'e saatler kala Cebelitarık konusunda prensip anlaşmasına vardı

İngiltere ile İspanya, Brexit müzakerelerinin kilit sorunlarından biri olan Cebelitarık ile ilgili anlaşmaya varıldığını duyurdu.

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, Brexit'in 1 Ocak'ta yürürlüğe girmesine saatler kala ön anlaşmanın sağlandığını söylerken, Cebelitarık'ın durumunu belirsizliğe götürecek olası bir durumun önlendiğini ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) ile Birleşik Krallık arasında varılan Brexit sonrası ticaret anlaşmasının dışında bırakılan Cebelitarık'ın Schengen anlaşmasına dahil edildiğini kaydeden Laya, liman ve havaalanının dahil olduğu sınır kontrolünde İspanya ve Frontex'in (AB Sınır Güvenliği Ajansı) yardımıyla 4 yıllık bir geçiş dönemi uygulanacağını bildirdi.

İspanyol bakan, "Bir dönüm noktasındayız. Bugün, yeni bir ilişkinin başlangıcıdır. AB ortak pazarının dış sınırı haline gelebilecek Cebelitarık'ta büyük bir belirsizlik vardı. Varılan anlaşmayla, tüm AB kurallarının gözlemi altında malların ve kişilerin kontrolü zorunlu tutuluyor" dedi.

Söz konusu anlaşma kapsamında Cebelitarık'ta mali, çevre ve sosyal konularda adil rekabet önlemleri dahil, taşımacılık ve ulaştırmaya ilişkin AB politikaları ve programları gereği bir gümrük prosedürü uygulanacağı kaydedildi.

İspanya'da yaşayan ve çalışmak için her gün Cebelitarık tarafına giriş-çıkış yapan 15 bin kadar AB vatandaşının da (8 bini İspanyol) kendilerine verilen özel sertifikayla yarımadaya serbest şekilde gidebileceği belirtildi.