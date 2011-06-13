T24 LogoT24 Logo
Dünya

İSPANYA HÜKÜMETİNDEN SURİYE'YE KINAMA MADRİD (A.A)

13 Haziran 2011 23:50

-İSPANYA HÜKÜMETİNDEN SURİYE'YE KINAMA MADRİD (A.A) - 13.06.2011 - İspanya hükümeti, Suriye rejimini kınadı. İspanya Dışişleri Bakanlığının yayımladığı açıklamada, hükümetin, ''yaklaşık iki aydan uzun bir süredir Suriye rejiminin, halkına karşı uyguladığı baskı ve şiddeti tüm kararlıkla kınadığı'' belirtilerek, en kısa zamanda bu baskının sona ermesi çağrısında bulunuldu.  Cisr eş Şuğur kentinde geçen hafta sonu meydana gelen olayların "Suriye rejiminin rotadan ne kadar saptığının bir göstergesi olduğu" ifade edilerek, Suriye halkına yönelik bu tavrın "kabul edilemez" olduğu kaydedildi. İspanyol hükümeti, Suriye hükümetinin, başta Kızılhaç olmak üzere uluslararası yardım örgütlerinin Suriye topraklarına girmesine izin vermesi gerektiğini savundu. Açıklamada ayrıca, "Suriye rejiminin işlediği insanlık suçlarının" bağımsız bir organ tarafından soruşturulması da talep edildi. İspanya, Suriye'deki gelişmelerle ilgili AB Yüksek Temsilcisinin çalışmalarına destek vermeye devam edeceğini ve Suriye rejimine karşı BM Güvenlik Konseyi'nden kınama kararı çıkmasına yardımcı olacağını da duyurdu. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24