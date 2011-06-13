-İSPANYA HÜKÜMETİNDEN SURİYE'YE KINAMA MADRİD (A.A) - 13.06.2011 - İspanya hükümeti, Suriye rejimini kınadı. İspanya Dışişleri Bakanlığının yayımladığı açıklamada, hükümetin, ''yaklaşık iki aydan uzun bir süredir Suriye rejiminin, halkına karşı uyguladığı baskı ve şiddeti tüm kararlıkla kınadığı'' belirtilerek, en kısa zamanda bu baskının sona ermesi çağrısında bulunuldu. Cisr eş Şuğur kentinde geçen hafta sonu meydana gelen olayların "Suriye rejiminin rotadan ne kadar saptığının bir göstergesi olduğu" ifade edilerek, Suriye halkına yönelik bu tavrın "kabul edilemez" olduğu kaydedildi. İspanyol hükümeti, Suriye hükümetinin, başta Kızılhaç olmak üzere uluslararası yardım örgütlerinin Suriye topraklarına girmesine izin vermesi gerektiğini savundu. Açıklamada ayrıca, "Suriye rejiminin işlediği insanlık suçlarının" bağımsız bir organ tarafından soruşturulması da talep edildi. İspanya, Suriye'deki gelişmelerle ilgili AB Yüksek Temsilcisinin çalışmalarına destek vermeye devam edeceğini ve Suriye rejimine karşı BM Güvenlik Konseyi'nden kınama kararı çıkmasına yardımcı olacağını da duyurdu.