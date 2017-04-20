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İspanya hükümetinde "zombi istilası" tartışması

Hükümet böyle bir durum karşısında hazırlıksız olduğunu açıkladı

20 Nisan 2017 20:36

İspanya'da siyasi tarihin en tuhaf diyaloglarından biri yaşandı. Muhalefetteki bir senatör hükümetin sorulan sorulara yetersiz yanıt vermesini protesto amacıyla Kongre'ye “Zombi istilası durumunda hükümetin izleyeceği protokoller nedir?” diye soru yöneltti. Hükümet böyle bir durum karşısında hazırlıksız olduğunu açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, İspanya'da muhalefetteki sol 'Compromis' grubundan senatör Carles Mulet merkez sağ hükümetin sorulan sorulara 'resmi ve muğlak' yanıtlar vermesini protesto amacıyla ilginç bir eylem yaptı.

İspanya hükümeti ise soruya 1 sayfalık yanıt verdi.

Yanıtta zombi ve kıyamet kelimelerinin sözlük anlamlarına yer verilerek "İkincisi (kıyamet) için iki anlam bulundu: 'Dünyanın sonu' ve 'kıyametvari durum'" dendi.

'İnsan ya da doğa kaynaklı kıyametvari duruma' karşı hazırlıklı olduğunu belirten hükümet 'olması ihtimali oldukça az olan Dünya'nın sonu gibi bir eylem karşısında plan yapmanın gereksiz' olduğunu söyledi.

Açıklamada zombi kelimesinin sözlük anlamı  'Ölmüş olan ve büyücülük sanatı ile yeniden canlandırılmış insanlar' ya da 'robot gibi davranan beyinsiz insanlar' olarak verildi ve zombilere karşı bir savunma planının bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada 'büyücülük yoluyla ölüyü diriltmenin mümkün olmadığı' ve 'sayıları ne olursa olsun' beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerin kıyameti yaratabilecek yetenekten yoksun olduklarının düşünüldüğü yorumu yapıldı.

Senatör Mulet ise yanıtın ardından yaptığı açıklamada ise hükümetin saçma sorulara zamanında yanıt verdiğini ancak ciddi meselelerdeki yanıtlarının 'geç ve kötü' olduğunu söyleyerek hükümetin kendisini 'zombi istilası' olarak niteledi.

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