İspanya hükümeti: ETA'nın ateşkes kararı yetersiz

T24 - İspanya hükümeti ayrılıkçı Bask örgütü ETA'nın dün ilan ettiği ateşkes kararını yetersiz buldu. ETA ateşkes kararının demokratik bir süreç başlatmasını umuyor.



Örgüt, BBC'nin ulaştığı bir video kaydında, birkaç ay önce aldığı bu kararın demokratik bir süreç başlatma amacını taşıdığını duyurdu.



ETA daha önce iki kez ateşkes ilan etmiş ancak daha sonra silahlı eylemlerine devam etmişti. Örgüt, bu ateşkes kararının daimi mi geçici mi olduğunu belirtmedi. Video kaydında, bir ETA bayrağının önünde oturan üç maskeli militan görülüyor.



Açıklamayı okuyan militanlardan biri, ETA'nın neden şiddete başvurduğunu anlatıyor ve sonlara doğru, örgütün artık amaçlarına barışçıl ve demokratik yollardan ulaşmak istediğini söylüyor.



BBC Madrid muhabiri Sarah Rainsford, bu açıklamın örgüte baskıların arttığı bir dönemde geldiğine dikkat çekiyor.



Örgütün lider kadrosundan birçok kişi tutuklanmış, Bask bölgesindeki siyasi partiler de ateşkes çağrılarını yoğunlaştırmıştı.



Muhabirimiz bu açıklamanın 40 yıldır süren sorunun çözümünün başlangıcı veya silahlı mücadelede yeni bir ara olabileceğini söylüyor.



İspanyol hükümeti, Bask bölgesinin bağımsızlığı için savaş veren örgütle ancak şiddetten vazgeçmesi ve silah bırakması koşuluyla görüşebileceğini söylüyordu.



ETA'nın 40 yıldır süren saldırılarında şimdiye kadar 820'den fazla kişi öldü. Bazı İspanyol yetkililer, bunu olumlu bir gelişme olarak niteledi ancak temkinli olmak gerektiğini söyledi.



Hükümet'le ETA arasında 2006 yılında yapılan ve ülkede büyük tartışma yaratan görüşmeler, ETA'nın Madrid Havaalanı'da düzenlediği bombalı saldırıyla çökmüştü.



