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İspanya Hükümet Başkanı Sanchez, Türkiye'ye gelecek

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak

16 Kasım 2021 17:39

İspany Hükümet Başkanı Pedro Sanchez, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-İspanya Yedinci Hükümetlerarası Zirve Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Sanchez'in başkanlıklarında Ankara'da yapılacak. İlgili bakanların katılımıyla düzenlenecek Zirve Toplantısı'nda, Türkiye ile İspanya ilişkileri tüm boyutlarıyla değerlendirilecek, iş birliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Temaslarda ikili ilişkilerin yanı sıra NATO, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.

 

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