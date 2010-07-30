İspanya Grbaviça Canavarı'nı Bosna'ya iade ediyor

T24- İspanya'da yaklaşık 4 ay önce yakalanan ve Bosna savaşı (1992-1995) sırasında soykırım yapmakla suçlanan Karadağlı Veselin Vlahoviç'in, Bosna-Hersek'e iade edileceği bildirildi.



Saraybosna- Savaş sırasında Saraybosna'nın Grbaviça semtinin Çetniklerin kontrolüne geçmesinin ardından, kadın ve çocuklara karşı yaptığı şiddet ve işkenceden dolayı "Grbaviça canavarı" olarak adlandırılan Vlahoviç, 2 Mart 2010 tarihinde İspanya'nın güneyindeki Alicante kentinde lüks evlerde hırsızlık yapan bir çeteye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.



İspanyalı yetkililer, 24 Temmuz'da Vlahoviç'in Bosna-Hersek'e iadesine karar verdi.



Bosna-Hersek Savaş Suçları Mahkemesi yetkilileri, Vlahoviç'in Bosna'ya iade işleminin tamamlanmasının ardından, hakkında isnad edilen suçlarla ilgili yargılanmasına başlanacağını kaydetti.



Saraybosna'da yaşayan Mahir Ç, anne ve babasının Vlahoviç tarafından evden alınarak götürüldüğünü ve kendilerinden bir daha haber alınamadığını kaydetti. Mahir Ç, Grbaviça semtinden yaşayan komşularından 35 kişinin de aynı kişi tarafından katledildiğini belirtti.



2 Martta İspanya'nın Alicante kentinde tutuklanan Vlahoviç, 1992 ile 1995 yılları arasında Saraybosna'nın Grbaviça, Vraça ve Kovaçiçi semtlerinde çok sayıda kadın ve çocuğa işkence ve soykırım yapmakla suçlanıyor. 1998 yılında Karadağ'da hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yakalanan ve 3,5 yıl hapis cezası alan Vlahoviç, 2001'in haziran ayında Podgoriça yakınlarındaki cezaevinden kaçmıştı.