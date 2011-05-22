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Spor

İSPANYA GRAND PRIX'SİNİ VETTEL KAZANDI BARCELONA (A.A)

22 Mayıs 2011 20:53

-İSPANYA GRAND PRIX'SİNİ VETTEL KAZANDI BARCELONA (A.A) - 22.05.2011 - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun beşinci yarışı olan İspanya Grand Prix'sini, Red Bull'un Alman pilotu Sebastian Vettel kazandı. İspanya'nın Barcelona kentinde 4 bin 655 metre uzunluğundaki Catalunya Pisti'nde 66 tur üzerinden koşulan yarışa ikinci sırada başlayan Vettel, mücadeleyi 1 saat 39 dakika 03.301 saniyede tamamladı. Geçen sezonun şampiyonu genç pilot, bu sezonki dördüncü galibiyetini elde etti. Vettel Avustralya, Malezya ve Türkiye Grand Prix'lerini de birinci bitirmişti. McLaren'ın İngiliz pilotu, 2008 sezonu şampiyonu Lewis Hamilton ise üçüncü cepte başladığı yarışta Vettel'in 0.6 saniye gerisinde yer alarak, ikinciliği elde etti. Çin Grand Prix'sinin galibi olan Hamilton, birincilik hayallerini başka yarışlara bıraktı. Hamilton'ın takım arkadaşı ve 2009 sezonu şampiyonu İngiliz Jenson Button da beşinci sırada başladığı yarışı üçüncü sırada tamamladı. Yarışa ilk sırada (Pole position) başlayan, Red Bull'un Avustralyalı pilotu Mark Webber'in dördüncü olduğu mücadelede, iki dünya şampiyonluğu bulunan Ferrari'nin İspanyol pilotu Fernando Alonso ise beşincilikle yetindi. 7 dünya şampiyonluğu bulunan Alman Michael Schumacher (Mercedes) ise damalı bayrağı altıncı sırada görebildi. Markalar klasmanında, Red Bull 185 puanla liderliğini sürdürdü. Sezonun altıncı yarışı olan Monaco Grand Prix'si, 29 Mayıs Pazar günü saat 15.00'de Monaco Pisti'nde koşulacak. Yarışın ardından pilotlar ve markalar klasmanı şöyle oluştu: -KLASMANLAR- /* Pilotlar klasmanı                            Puan ------------------------------------------------- 1. Sebastian Vettel (Almanya) Red Bull       118  2. Lewis Hamilton (İngiltere) McLaren         77 3. Mark Webber (Avustralya) Red Bull          67 4. Jenson Button (İngiltere) McLaren          61 5. Fernando Alonso (İspanya) Ferrari          51 6. Nico Rosberg (Almanya) Mercedes GP         26 7. Nick Heidfeld (Almanya) Renault            25 8. Felipe Massa (Brezilya) Ferrari            24 9. Vitaly Petrov (Rusya) Renault              21 10. Michael Schumacher (Almanya) Mercedes GP  14 11. Kamui Kobayashi (Japonya) Sauber           9 12. Sebastien Buemi (İsviçre) Toro Rosso       6 13. Adrian Sutil (Almanya) Force India         2 14. Sergio Perez (Meksika) Sauber              2 15. Paul Di Resta (İngiltere) Force India      2 Markalar klasmanı          Puan ------------------------------- 1. RedBull - Renault       185  2. McLaren - Mercedes      138 3. Ferrari                  75 4. Renault                  46 5. Mercedes                 40 6. Sauber - Ferrari         11 7. Toro Rosso - Ferrari      6 8. Force India - Mercedes    4    */

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