İspanya genel greve gitti

İspanya'da hükümetin işsizliği azaltma amacıyla hazırladığı önlemleri eleştiren sendikalar bugün genel greve gitti.

Karayolu, demiryolu ve hava ulaşımı grevden etkilenirken iç hat seferleri ve Avrupa kentlerine yapılan uçuşların çoğu iptal ediliyor. Hükümetle sendikalar arasında yapılan anlaşma uyarınca yerel tren ve otobüs seferlerinin en az üçte biri yapılacak; yurt içi uçak seferlerinden her 10 uçuştan biri, Avrupa seferlerinin de her 5 uçuştan biri gerçekleştirilecek.

BBCTürkçe'de yer alan habere göre; güvenlik kaynakları, bugünkü greve işçilerin sadece yüzde 30'unun katılacağını söylerken, gözlemciler, Pazar günü yapılan bölgesel seçimin sonucunun greve katılımı artırabileceği inancında. Seçimde iktidardaki Halk Partisi önemli bir yenilgi yaşadı.

CCOO sendikasının lideri Ignacio Fernandez Toxo, grevin İspanya'daki işçi-işveren ilişkilerinde yapılan gaddarca değişikliğe bir yanıt olduğunu söyledi.

Ülkenin iki büyük sendikası, işverenin çalışanları işten atmasını kolaylaştıran ve ucuzlaştıran yeni yasaya karşı çıkıyor. Bugün ülke çapında protesto gösterileri yapılması planlanıyor.

Başbakan Mariano Rajoy'ın muhafazakar hükümeti milyarlarca euro tasarruf sağlayacak önlemler paketini yarın açıklayacak. Bugünkü grev, yeni hükümete yönelik ilk ciddi meydan okuma niteliğinde görülüyor.

Şubat ayında kabul edilen yasa, halen çalışılan her yıl için 45 gün temel alınarak hesaplanan kıdem tazminatı ödemesini 33 günle sınırlıyor.

Rajoy hükümeti, yapılan değişikliklerin iş hayatı ve işçiler açısından daha esnek bir sistem yaratacağında ısrarlı. İspanya'nın durgunluk yaşayan ekonomisinin düzelebilmesi için istihdam yaratılması büyük önem taşıyor.

Avrupa Birliği içinde ne yüksek işsizlik oranına sahip olan İspanya, bütçe açığını azaltması ve kamu harcamalarını kontrol altına alması için baskı altında.

Aralık ayında iktidara geçen Başbakan Rajoy ise önerdiği ekonomik önlemlerin, sonuçta daha fazla istihdam sağlayacağını savunuyor.

Başkent Madrit'teki protestolara katılan Maria Jose, "Bu istihdam reformu güya girşimcileri korumak amacıyla çıkarıldı ama asıl koruyacağı kesim büyük şirketler. Onun için hep birlikte mücadele ediyoruz." dedi.