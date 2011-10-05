-İspanya füze savunma sistemine katılacak MADRİD (A.A) - 05.10.2011 - İspanyol haber ajansları, NATO füze savunma sistemine İspanya'nın da dahil olacağını ve Başbakan Jose Luis Rodriguez Zapatero'nun bugün bunu Brüksel'de açıklayacağını duyurdu. Diplomatik kaynaklara dayanılarak verilen haberlerde, İspanya'nın NATO füze savunma sistemine destek için ülkenin güneydoğusundaki Rota deniz üssünü tahsis edeceği belirtildi. Zapatero'nun bugün TSİ 19.30'da Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen ve ABD Savunma Bakanı Leon Panetta ile görüşeceği ve imzalanacak işbirliği anlaşmasında, füze savunma sistemine İspanya'nın da girmesiyle ilgili bir maddenin olacağı kaydedildi. Türkiye, Polonya ve Romanya'nın mevcut durumda dahil olduğu füze savunma sistemine İspanya dışında Hollanda'nın da katılmasının gündemde olduğu bildirildi.