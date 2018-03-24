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Dünya

İspanya, firari Katalanlar siyasetçiler hakkında uluslararası yakalama kararı çıkardı

Suçlu bulunmaları durumunda ayrılıkçı Katalanlara 30 yıla kadar hapis cezası verilebilir

24 Mart 2018 14:13

İspanya Yüksek Mahkemesi, 6 ayrılıkçı Katalan hakkında uluslararası veya Avrupa çapında tutuklama kararı çıkarılmasına karar verdi

İspanya Yüksek Mahkemesi, 25 ayrılıkçı Katalan hakkında bağımsızlık girişimindeki rolleri nedeniyle yargılama kararı almasının ardından firari  Katalan politikacılar için harekete geçildi.

Mahkeme, bugünkü duruşmaya katılmayan ve "sürgün yolunu" seçtiğini açıklayan (ERC) Genel Sekreteri Rovira hakkında uluslararası, aralarında eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un da olduğu 5 firari hakkında Avrupa çapında tutuklama kararı çıkardı. 

İspanya resmi haber ajansı EFE, yargı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Rovira'nın İsviçre'ye kaçtığını yazdı. 

Rovira'nın yanı sıra, bağımsızlık yanlısı Katalan siyasetçiler Carles Puidemont (Belçika), Antoni Comin (Belçika), Meritxell Serret (Belçika), Lluis Puig (Belçika), Clara Ponsati (İskoçya) ve Anna Gabriel (İsviçre) firari durumda. 

Gabriel hakkında herhangi bir karar alınmadığı bildirildi.

Öte yandan, bugün alınan karar çerçevesinde aralarında Katalonya Özerk Yönetimi başkan adayı Jordi Turull'un da olduğu 5 ayrılıkçı Katalan siyasetçinin daha tutuklanmasına karar verildi. Son kararla, bağımızlık girişimi nedeniyle isyanla suçlanarak tutuklanan ayrılıkçı Katalanların sayısı 9'a çıktı.

Bağımsızlık girişimi nedeniyle haklarında soruşturma yürütülen 28 Katalandan 9'u tutuklandı, 9'u kefaletle serbest bırakıldı, 7'si kaçtı,  kalan 3 kişiye ise herhangi bir suçlama yönetilmedi.

Suçlu bulunmaları durumunda ayrılıkçı Katalanlara 30 yıla kadar hapis cezası verilebilir.

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