İspanya final biletini kaptı

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda finale çıkan ilk takım İspanya oldu. Yarı final mücadelesinde Yunanistan'ı 82-64 mağlup eden İspanya, böylelikle üst üste ikinci kez finale çıkma başarısını gösterdi.



Maçın başından itibaren rakibine karşı ribaundlarda büyük bir üstünlük kuran Yunanistan, yaptığı top kayıplarıyla bu üstünlüğünü skora yansıtmayı başaramadı. İlk çeyrekte Yannis Bouroussis ile hücumda etkili olan Yunanistan'a Pau Gasol ile yanıt veren İspanya, Gasol'ün 9 sayısıyla ilk çeyreği 26-21 önde kapattı.



İkinci çeyrekten itibaren rakibinin top kayıplarını hızlı hücumlarla değerlendiren İspanya, Rudy Fernandez ile üst üste sayılar buldu. Özellikle Vassilis Spanoulis'e yaptığı baskıyla birçok top çalan İspanyol takımı, devreyi de 9 sayı farkla önde kapattı.



Üçüncü çeyrekte bu sefer İspanya savunması iş başındaydı. Bu periyotta rakibine yalnızca 11 sayı imkanı tanıyan İspanya takımı, boyalı alanda Gasol kardeşlerle sayı bulunca farkı daha da açtı. İspanya dördüncü çeyrekte de farkı koruyunca maçı da 82-64 kazandı.



İspanya finalde Sırbistan-Slovenya maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.



İspanya'da Gasol ve Fernandez öne çıkan isimler



Yunanistan karşısında İspanya'da Pau Gasol 18 sayı – 6 ribauntla oynarken, Rudy Fernandez 14 sayı – 4 ribaunt, Mumbru ile Llull 9'ar sayı, Cabezas ile Navarro da 8'er sayı kaydettiler.



Yunanistan'da ise Bourousis 11 sayı – 7 ribaunt, Calathes 10 sayı – 4 ribaunt, Fotsis 8 sayı – 10 ribaunt, Spanoulis ile Printesiz de 7'şer sayı ile oynadılar.

