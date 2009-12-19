İspanya, 'Filistin' için çabalayacak

T24 - 1 Ocak 2010 itibariyle AB dönem başkanlığını devralacak olan İspanya'nın Dışişleri Bakanı, 2010 yılında Filistin devletinin kurulması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.



Haaretz gazetesinin haberine göre İspanya Dışişleri Bakanı Miguel Angel Moratinos Brüksel'de bir basın toplantısı düzenledi. Moratinos toplantıda, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren devralacakları AB dönem başkanlığı süresinde, Filistin devletinin kurulması için ön görüşmelerin bir an evvel başlasına çaba sarf edeceklerini ifade etti.



"Hedefim ve rüyam... İsrail'le güven ve huzur içinde yaşayabilecek bir Filistin devletinin 2010 yılında kurulması" diyen Moratinos, iki devletli çözümün aciliyetini vurguladı.



"Kolay olmayacak ancak bu gerekli. Filistin devletine ihtiyacımız var, en kısa sürede, en iyi şekilde ve bu bizim öncelikli konukarımızdan olacak" dedi.