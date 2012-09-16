T24 LogoT24 Logo
Dünya

İspanya 'fahişelik okulu'nu tartışıyor

Hem teorik hem de pratik eğitim veren okul fahişeliğin temellerini öğretiyor

16 Eylül 2012 12:46

İspanya'nın Valencia kentinde geçtiğimiz Mayıs ayında açılan okul, 100 Euro karşılığında öğrencilerine 'fahişeliğin temellerini' öğretiyor.

Ancak okulun açılmasıyla birlikte tartışmalar da başladı. Okula karşı çıkanlar, okulun fahişeliğini iddia ediyor. Okul yöneticileri dün yaptıkları bir açıklama ile bu iddiaları reddettiler ve kanunlara aykırı hiçbir şey yapmadıklarını söylediler.

Bu açıklama ise okula karşı başlatılan kampanyayı engelleyemedi Birleşik Sol Parti milletvekili Esther López Barceló "bu okul, krizden etkilenen kadınlardan faydalanıyor. Bu tolere edilemez bir durum diye seslendi.


Hem teorik hem pratik eğitim


Fahişelik okulu bir haftalık kursta katılımcılarına Kama Sutra yöntemleri ile seks oyuncağı ile karşı cinsi mutlu etmeyi öğretiyor. Günde iki buçuk saat süren teorik ve pratik eğitim sonrasında katılımcılara 'garanti' iş bulma garantisi veriliyor

ETİKETLER

fahişeokulispanyavalencia

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24