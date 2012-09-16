İspanya 'fahişelik okulu'nu tartışıyor

İspanya'nın Valencia kentinde geçtiğimiz Mayıs ayında açılan okul, 100 Euro karşılığında öğrencilerine 'fahişeliğin temellerini' öğretiyor.

Ancak okulun açılmasıyla birlikte tartışmalar da başladı. Okula karşı çıkanlar, okulun fahişeliğini iddia ediyor. Okul yöneticileri dün yaptıkları bir açıklama ile bu iddiaları reddettiler ve kanunlara aykırı hiçbir şey yapmadıklarını söylediler.

Bu açıklama ise okula karşı başlatılan kampanyayı engelleyemedi Birleşik Sol Parti milletvekili Esther López Barceló "bu okul, krizden etkilenen kadınlardan faydalanıyor. Bu tolere edilemez bir durum diye seslendi.



Hem teorik hem pratik eğitim



Fahişelik okulu bir haftalık kursta katılımcılarına Kama Sutra yöntemleri ile seks oyuncağı ile karşı cinsi mutlu etmeyi öğretiyor. Günde iki buçuk saat süren teorik ve pratik eğitim sonrasında katılımcılara 'garanti' iş bulma garantisi veriliyor