İspanya EURO 2020 kadrosunu açıkladı; Ramos turnuvada yok

İspanya Teknik Direktörü Luis Enrique, EURO 2020 kadrosunu açıkladı. Real Madrid'in yıldız savunma oyuncusu Sergio Ramos, kadroya dahil edilmedi.
Turnuvanın favorileri arasında yer alan İspanya kadrosunda, Real Madrid'den hiçbir futbolcu bulunmuyor.
24 kişilik kadroda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Unai Simón, De Gea, Robert Sánchez
Defans: Gayà, Jordi Alba, Pau Torres, Laporte, Eric García, Diego Llorente, Azpilicueta, Marcos Llorente.
Orta saha: Busquets, Rodri, Pedri, Thiago, Koke, Fabián.
Forvet: Dani Olmo, Oyarzabal, Morata, Gerard Moreno, Ferran Torres, Adama Traoré, Pablo Sarabia.