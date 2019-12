-İspanya erken seçime hazırlanıyor MADRİD (A.A) - 19.11.2011 - İspanya'nın demokrasi tarihindeki 11. kez düzenlenecek olan genel seçimler yarın yapılıyor. Bugüne kadar yapılan tüm anketler ise ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi'ni (PP) büyük favori olarak gösteriyor. Normalde Mart 2012'de yapılması öngörülen genel seçimler, ülkenin yaşadığı mevcut ekonomik kriz ve iktidardaki Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) lideri, Başbakan Jose Luis Rodriguez Zapatero'nun bu seçimlerde aday olmayacağıyla ilgili açıklamasının ardından olası bir siyasi istikrarsızlığın önlenmesi amacıyla 20 Kasım'a alınmıştı. İspanya demokrasiye geçişinden itibaren siyasi yapısı itibariyle, başbakanlık için her zaman iki büyük siyasi partinin adayları yarışırken, bu seçimlerde de her hangi bir değişiklik olmadı. 2004 yılından bu yana, yani son iki dönemdir iktidarda olan Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) bu seçimlerde Jose Luis Rodriguez Zapatero'nun yerine eski İçişleri Bakanı Alfredo Perez Rubalcaba'yı başbakanlık için aday gösterirken, PP'nin adayı ise son iki seçimde olduğu gibi yine Mariano Rajoy oldu. -Başbakan adayları Rajoy ve Rubalcaba İspanya, demokrasi tarihinde, 1977 yılından bu yana, toplam 5 başbakan değiştirirken, seçimlerden ne sonuç çıkarsa çıksın 6'ncısı en yaşlısı olacak. 1977'de Adolfo Suarez 44 yaşında, 1981'de Leopoldo Sotelo 54 yaşında, 1982'de Felipe Gonzalez 40 yaşında, 1996 Jose Maria Aznar 43 yaşında, 2004'de Jose Luis Rodriguez Zapatero 43 yaşında başbakan olurken, şu andaki mevcut iki başbakan adayından Rubalcaba 60, Rajoy ise 56 yaşında bulunuyor. Son iki haftadır yürütülen seçim kampanyalarında Rajoy, ''Değişime katıl'' sloganıyla çıkarken, ''Ciddi bir hükümet kuracağım, yüzeysel ve figüran olmayacak. Uzlaşmaya dayalı, birlik içinde bir hükümet olacak, herkesle konuşacağım'', ''Tek rakibimiz işsizlik, bu yüzden diğerleriyle dövüşmek istemiyoruz, sadece işsizliğe karşı'' gibi ifadeler kullanırken, Rubalcaba ise ''İstediğin için dövüş'', ''İspanyollardan her iki partinin modellerini karşılaştırmasını istiyorum. Biz hep beraber krizden çıkmak istiyoruz. PP ise sadece bazılarını, kutsanmış olanları'' gibi görüşleri sıklıkla dile getirdi.