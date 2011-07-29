-İSPANYA ERKEN SEÇİME GİDİLİYOR MADRİD (A.A) - 29.07.2011 - İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, 20 Kasım'da erken genel seçimlere gidileceğini açıkladı. Başbakan Zapatero, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısından sonra basına yaptığı açıklamada, normalde 2012 Mart'ında yapılması gereken genel seçimlerin erkene alınarak 20 Kasım'da olacağını söyledi. Zapatero, "çok zor bir ekonomik krizin yaşandığı dönemde hükümet olarak sorumluluklarını yerine getirdiklerini" belirterek, ülkenin genel çıkarı için erken seçime gitme kararı aldıklarını ifade etti. İspanya Başbakanı Zapatero ayrıca, bugün itibariyle tatile giren meclisin 1 Eylül'de yeniden açılmasının ardından, bazı reform paketlerinin kabul edilmesi için önlerinde birkaç haftalık zaman olacağını dile getirdi. Zapatero ayrıca, bugün açıklanan rakamlara göre işsizlik oranındaki yüzde 0,4'lük düşüşün, İspanyol ekonomisinin düzelmeye başladığına ilişkin bir gösterge olduğunu kaydetti. Bu arada Zapatero, gelecek seçimlere milletvekili adayı bile olmayacağını söyledi. İspanya'da diktatör Franco'nun ölüm tarihi olması bakımından ilginç bir tesadüf olan 20 Kasım'da yapılacak seçimlerde, başbakanlık için Sosyalist İşçi Partisi'nden (PSOE) Alfredo Perez Rubalcaba ile Halk Partisi'nden (PP) Mariano Rajoy yarışacak. Son anketler, ana muhalefetteki PP'nin tek başına seçimleri kazanabilecek çoğunluğu elde edebileceğini gösteriyor.