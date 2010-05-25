İspanya endişesi piyasaları vurdu

T24- İspanya'dan gelen banka kurtarma haberinin Avrupa'ya yönelik kaygıları artırması ve Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki yükselen tansiyon borsalarda küresel çapta düşüşe neden olurken, euro dolar karşında hızlı geriledi. İç piyasada euro/TL 1.97 seviyesine yakın seyrederken, dolar/TL 1.60'ı aştı.

Avrupa'da yaşanan borç kriziyle ilgili yeniden gündeme gelen endişeler, ABD'deki büyüme ve küresel ekonomideki toparlanmaya yönelik belirsizlikler nedeniyle kaygılanan yatırımcıların korkusunu biraz daha artırdı. Bununla paralel olarak, dün ABD borsalarında yaşanan gerileme bugün Asya borsalarında da devam etti.

Nikkei 225 Endeksi yüzde 2.8 gerilerken, Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 2.4 değer kaybetti. Avustralya, Singapur, Endonezya'da da borsalar yüzde 2'den daha fazla düşüşler yaşadı. ABD borsalarında da Perşembe günü yüzde 1'i aşan kayıplar görüldü.

Avrupa'da da borsalar sabah ilk işlemlerde yüzde 3'e yaklaşan düşüşler yaşarken,, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) açılışta yüzde 3'e yakın geriledi.

İSPANYA TETİKLEDİ

İspanya'da hafta sonu kurtarılan bölgesel mevduat bankası CajaSur'un kurtarılması Avrupa'ya yönelik kötümser beklentilerin artmasına neden oldu. İspanya Merkez Bankası'nın bu tip müdahalelerine tarihte sık rastlanmaması da endişeyi artırıyor. Bankanın, birleşme görüşmeleri yürüten CajaSur'un bu girişimlerinin sonuçsuz kalmasıyla attığı adım, şimdiye kadar benzer şekilde gerçekleştirilen ikinci hamle oldu.



EURODA YÖN AŞAĞI

Artan kaygılar euronun dolar karşında da değer kaybını beraberinde getirdi. Dün, New York'taki işlemlerde 1.2376 seviyesinden işlen gören euro/dolar paritesi bugün Asya'da 1.23'e kadar geriledi.

İç piyada ise euro/TL paritesi sabah işlemlerinde 1.97 seviyelerine yaklaşırken, dolar/TL ise 1.60'ın üzerinde işlem gördü. Serbest piyasada dünkü kapanışta doların satış fiyatı 1.5750 lira, euronun satış fiyatı ise 1.9460 lira olmuştu.

Gelişmelerin küresel ekonomiye olumsuz etkileri olacağı beklentisi petrolün varil fiyatının 70 doların altına inmesini de beraberinde getirdi.





İKİNCİ DARBE ASYA’DAN

Diğer taraftan Güney Kore ve Kuzey Kore arasında tırmanan tansiyon, Avrupa kaygılarıyla zor günler geçiren finansal piyasalara ikinci darbeyi vurdu.

G. Kore borsası, K.Kore lideri Kim Jong Il'in olası bir savaşa karşı ordunun alarm durumunda olmasını istediğine yönelik gelen haberler ile sert yüzde 3.4 düşerek, son altı aydaki en düşük seviyesine geriledi. Güney Kore'nin para birimi won da gelişmelerden olumsuz etkilenerek, dolar karşısında 1.267 ile 10 ayın en düşüğüne indi.

Wonda yaşanan değer kaybı sonrası ülkenin merkez bankasından müdahale de gecikmedi. G. Kore Merkez Bankası likidite sıkışıklığı gidermek için piyasaya yaklaşık 2 milyar dolarlık müdahalede bulundu.

Seul merkezli yatırım kurumu Shinhan Investment G. Kore'de yaşanan gerilemeyle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, "Bunun başlıca nedeni K.Kore ile bir savaş yaşanması riskidir" dedi.

G. Kore, K.Kore'yi 26 Mart'ta içinde 46 denizcinin bulunduğu kendisine ait bir savaş gemisini batırmakla suçlamıştı.