T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İspanya endişeli MADRİD (A.A) 

02 Kasım 2011 13:51

-İspanya endişeli MADRİD (A.A) - 02.11.2011 - İspanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Elena Salgado, Yunanistan'ın AB mali yardım paketini referanduma götürecek olmasını eleştirdi. İspanyol radyosu CadenaSer'e konuşan Salgado, ''tam bir sürpriz oldu'' dediği Yunanistan hükümetinin referandum kararını şöyle yorumladı: ''Avrupa'da hiçbir hükümet bu kararı beklemiyordu. En son yaptığımız AB toplantısında bununla ilgili hiçbirşey söylenmedi. Yunanistan'ın sorununa çözüm getiren bir programı kabul ettiğimiz anda referandum açıklamasına sadece şaşırmadık, bu aynı zamanda kötü bir karar. Eğer Yunanistan bir önlem almazsa yıl sonunda kamu borcunun yurtiçi gayri safi milli hasılaya oranı yüzde 180'i geçecek. Bu orta vadeyi bırakın kısa vadede de sürdürülebilir bir şey değil. Bunun yüzde 120'ye düşürülmesi için çalışılıyor. Bu rakamlar, Yunanistan'ın borcunun çok büyük olduğunu ve yardıma ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.'' Salgado, Yunanistan'a ''Eğer geri adım atmak mümkün değilse, belirsizliğin kalkması için referandum en kısa sürede olsun'' çağrısında bulundu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24