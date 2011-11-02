-İspanya endişeli MADRİD (A.A) - 02.11.2011 - İspanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Elena Salgado, Yunanistan'ın AB mali yardım paketini referanduma götürecek olmasını eleştirdi. İspanyol radyosu CadenaSer'e konuşan Salgado, ''tam bir sürpriz oldu'' dediği Yunanistan hükümetinin referandum kararını şöyle yorumladı: ''Avrupa'da hiçbir hükümet bu kararı beklemiyordu. En son yaptığımız AB toplantısında bununla ilgili hiçbirşey söylenmedi. Yunanistan'ın sorununa çözüm getiren bir programı kabul ettiğimiz anda referandum açıklamasına sadece şaşırmadık, bu aynı zamanda kötü bir karar. Eğer Yunanistan bir önlem almazsa yıl sonunda kamu borcunun yurtiçi gayri safi milli hasılaya oranı yüzde 180'i geçecek. Bu orta vadeyi bırakın kısa vadede de sürdürülebilir bir şey değil. Bunun yüzde 120'ye düşürülmesi için çalışılıyor. Bu rakamlar, Yunanistan'ın borcunun çok büyük olduğunu ve yardıma ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.'' Salgado, Yunanistan'a ''Eğer geri adım atmak mümkün değilse, belirsizliğin kalkması için referandum en kısa sürede olsun'' çağrısında bulundu.