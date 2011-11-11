-İspanya ekonomisi üçüncü çeyrekte büyümedi MADRİD (A.A) - 11.11.2011 - İspanya ekonomisi üçüncü çeyrekte büyümedi. İspanya istatistik bürosundan yapılan açıklamada, Temmuz-Eylül döneminde ekonominin önceki çeyrekle karşılaştırıldığında büyümediği belirtildi. İspanya, ikinci çeyrekte sadece yüzde 0,2 büyümüştü. İspanya ekonomisi üçüncü çeyrekte geçen yıl aynı çeyreğine göre ise yüzde 0,8 büyüme kaydetti. Ülkede işsizlik oranı yüzde 22 seviyesinde bulunuyor. Son iki ayda borçlanma maliyetleri hızla artan İspanya'nın 10 yıllık tahvillerinin faiz oranı dün yüzde 5,9 ile zirve yapmıştı.