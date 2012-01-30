-İspanya ekonomisi daraldı MADRİD (A.A) - 30.01.2012 - İspanya ekonomisi, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 daraldı. İspanya Ulusal istatistik Ofisinin (Ine) ilk tahminlerine göre, ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYH) geçen yılın son üç aylık döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 daraldı. Böylece ekonomi, 2009 yılı dördüncü çeyreğinden bu yana ilk kez gerilemiş oldu. Geçen yılın tamamında yüzde 0,7 büyüyen İspanya ekonomisi, 2009 yılında yüzde 3,7 daralmış, 2010'da ise 0,1 büyümüştü. Ine'nin büyümeye ilişkin kesinleşmiş verileri 16 Şubat'ta açıklaması bekleniyor. İspanya Merkez Bankası, ekonominin bu yıl yüzde 1,5 daralacağını, işsizliğin ise yüzde 23,4 seviyesine çıkacağını, gelecek yıl ise ekonominin yüzde 0,2 ile hafif bir toparlanma kaydedeceğini, işsizliğin de yüzde 23,3'e gerileceğini tahmin ediyor. İspanya'da işsizlik, geçen yılın Aralık ayı sonu itibariyle yüzde 22,85'e ulaşarak, 1995'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Hükümet, ülkenin bütçe açığının gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranını bu yıl yüzde 4,4'e çekmeyi hedefliyor, ancak pek çok ekonomist bunun İspanya için ulaşılabilir bir hedef olmadığını belirtiyor.