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Dünya

İspanya Doğu Kudüs'te yerleşimin durmasını istiyor

İspanyol Meclisi, Doğu Kudüs'te yeni konut inşasının durdurmasını isteyen bir karar aldı.

29 Nisan 2010 03:00

T24- İspanyol Meclisi, İsrail'den Doğu Kudüs'te yeni konut inşasının durdurmasını isteyen bir karar aldı.


İktidardaki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) tarafından sunulan ve tüm siyasi partiler tarafından destek verilen metin, Meclis Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi. İsrail hükümetinin, "yerleşme yerleri inşa eden, yıkan ve yerinden eden politikaları terk etmesinin kaçınılmaz bir zorunluluk" olduğu belirtilen metinde ayrıca, İsrail ile Filistin arasında barış diyaloglarına destek verildiği vurgulandı.


Gazze Şeridi'ndeki yaşam şartlarından endişe duyulduğu dile getirilirken, Hamas'a, İsrail'e karşı tüm terörist etkinliğini durdurması çağrısı yapıldı. İspanya meclisi, Filistin devletinin kurulması ve İsrail'in sınırlarında güvenliği sağlama hakkının tanınması yönünde geçmişte de savunduğu görüşlerini yineledi.

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