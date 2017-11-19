İspanya Devlet Başsavcısı öldü

İspanya'da Katalonya'da bağımsızlık bağımsızlık yanlısı girişimlere karşı attığı yasal adımlarla gündemde olan 66 yaşındaki Devlet Başsavcısı Jose Manuel Maza Martin, Arjantin'in Başkenti Buenos Aires'te yaşamını yitirdi.

İberya-Amerika Savcılar Derneğinin bir toplantısı için bulunduğu Buenos Aires'te enfeksiyon teşhisiyle bir hastanenin acil servisine kaldırılan Maza, 24 saatten kısa bir sürede hayatını kaybetti.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Başsavcı Maza'nın hayatını kaybetmesiyle ilgili Twitter hesabından yayınladığı mesajda "Teşekkürlerim ve saygım, bir ömür boyu devlete hizmet eden Devlet Başsavcısı Jose Manuel Maza Martin'edir. Huzur içinde yat" ifadelerini kullandı.

66 yaşında yaşamını yitiren Maza, 25 Kasım 2016 tarihinde Bakanlar Kurulunun kararıyla Devlet Başsavcısı olarak atanmıştı.

Maza, babasından miras kalan Panama'daki offshore şirketinin ortaya çıkmasından dolayı 16 Mayıs'ta Adalet Bakanı Rafael Catala ile birlikte mecliste hakkında verilen güvensizlik önergesinin reddedilmesiyle koltuğunu korumuştu.

27 Ekim'de Katalonya yerel parlamentosunun tek taraflı bağımsızlık ilan etmesinin ardından Maza hızlı bir şekilde yasal süreç başlatarak, eski Katalonya hükümet üyeleri ve eski Katalonya Parlamento Başkanı ile Divan Kurulu üyelerinin "devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanma" suçlarından tutuklu yargılanmalarını istemişti.