İspanya Davis Kupası'na iyi başladı



Teniste dünya sıralamasının bir numarası Rafael Nadal, Davis Kupası'nın ilk turunda İspanya'yı zafere taşıdı. Nadal merakla beklenen maçta, Sırp rakibi Novak Djokovic'e set vermedi.





Erkek tenis milli takımlarını karşı karşıya getiren Davis Kupası'nın ilk turunda İspanya, Sırbistan'ı konuk etti. Kupada şampiyonluk unvanını korumayı hedefleyen İspanya, mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.



Nadal yaklaşık 2.5 saat süren maçta, dünyanın 3 numarası Djokovic'i devirince İspanya galibiyeti garantiledi. İspanyol tenisçi ilk 2 seti 6-4 kazandı, diğer sette ise rakibine sadece bir oyun verdi. 22 yaşındaki sporcu 2005'ten beri toprak kortta çıktığı 133 maçta sadece 4 kez yenildi.



Eşleşmenin ilk karşılaşmasında Djokovic'i mağlup eden David Ferrer, son maçta Viktor Troicki'ye rakip oldu. Ferrer, şiddetli rüzgar nedeniyle kısaltılan bu maçı da 6-0 ve 6-3'lük setler ile kazandı.



İspanya Haziran ayında oynanacak çeyrek final maçlarında Almanya ile karşılaşacak.



İSVEÇ'TE OLAY



Öte yandan güvenlik gerekçesiyle seyircisiz yapılan İsveç-İsrail karşılaşması sırasında, binlerce kişi İsrail'in Gazze saldırısını protesto için Malmö kent merkezinde toplandı.



Yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı mitingin ardından, bir grup gösterici karşılaşmanın yapıldığı spor kompleksine doğru yürüyüşe geçti. Kompleksin çevresine kurulan barikatı delmeye çalışan göstericiler polisle çatıştı. Güvenlik güçleri, polis araçlarının üzerine taş, fişek ve içi boya dolu şişeler yağdıran kalabalığı coplarla önlemeye çalıştı.



Göstercilerin sahanın çevresinden uzaklaştırılmasının ardından çatışmalar kentin bazı bölgelerinde devam etti. Olaylarda 100'den fazla kişi gözaltına alındı. Göstericilerin çoğu kimlik kontrolünden sonra serbest bırakıldı..



Dışarıdaki olaylardan habersiz oynanan çiftler maçında ise Robert Lindstedt ile Simon Aspelin ikilisi, İsrailli rakipleri Andy Ram ile Amir Hadad'ı yendi. Böylece İsveç eşleşmede 2-1 öne geçti.



