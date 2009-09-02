İspanya' dan ılımlı yaklaşımlar

2010'da AB dönem başkanlığını devralacak İspanya'dan Türkiye ve Ortadoğu ihakkında ılımlı açıklamalar yapıldı.



İspanya Dışişleri Bakanı Miguel Angel Moratinos, 2010'un ilk yarısında devralacakları AB dönem başkanlığında "Türk dostlarımızı unutmayacağız" dedi.



İspanyol haber ajansı EFE, Uluslararası Menendez Pelayo Üniversitesi'nde konuşan Moratinos, AB dönem başkanlığı boyunca İspanya'da 300, Brüksel'de ise 3 bin toplantı olacağını kaydetti.



AB'nin çok fazla sayıda toplantı düzenleyecek olmasını "dış politikaya önceliğinin bir göstergesi ve 21. yüzyılda dünyanın nasıl yönetileceğinin bilinmesi" olarak açıklayan Moratinos, AB'nin ABD, Kanada, Meksika, Rusya, Japonya, Fas gibi ülkelerle yapacağı ikili toplantılar ve Latin Amerika ile yapacağı zirveyle, "dünyada takınacağı tavırı belirlemeye başlayacağını" vurguladı.



İspanya Dışişleri Bakanı, dönem başkanlıklarında Hırvatistan'ın AB'yle tam üyelik anlaşması imzalayabileceğini de belirterek, "Hırvatistan'a Slovenya ile olan ikili sorunlarını çözmesi için yardım etmek gerekir" dedi.



Dönem başkanlığında Orta Doğu sorununun çözümü için de çalışacaklarını kaydeden Moratinos, 2 Eylül'de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın İspanya'ya geleceğini, kendisinin de 7 Eylül 2009 tarihinde bölge ülkelerini kapsayan bir tura çıkacağını bildirdi.