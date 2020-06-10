İspanya'da salgın kalıcı olarak sona erene kadar maske takmak zorunlu olacak

İspanya, salgın nedeniyle ilan edilen olağanüstü halin 21 Haziran’da kaldırılmasına hazırlanırken, Sağlık Bakanı Salvador Illa’dan maske uyarısı geldi.

Illa, Koronavirüsü ‘kalıcı’ olarak yenene kadar, yani etkili bir tedavi veya aşı bulunana kadar maske takmayı zorunlu tutacaklarını açıkladı.

İspanya’da 21 Mayıs’tan bu yana geçerli olan önlemlere göre, altı yaş ve üstündeki herkes, iki metrelik sosyal mesafeyi sağlamanın mümkün olmadığı kamusal alanlarda maske takmak zorunda.