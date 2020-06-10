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İspanya'da salgın kalıcı olarak sona erene kadar maske takmak zorunlu olacak

10 Haziran 2020 00:48

Salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya’da Koronavirüs kesin olarak yenilene kadar maske takmanın zorunlu olacağı açıklandı

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