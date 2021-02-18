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Dünya

İspanya’da rapçi Pablo Hasel protestoları ikinci gününde: 30 yaralı, 14 gözaltı

18 Şubat 2021 00:51

İspanya’da rapçi Pablo Hasel’in, devlete ve Kraliyet Ailesine yönelik sözleri ve sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle tutuklanmasının ardından düzenlenen protestolar ikinci gününde devam ediyor.

İspanya’da Kral VI. Felipe ve babası Juan Carlos hakkındaki sözleri gerekçesiyle İspanya Ulusal Mahkemesi tarafından 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan rapçi Pablo Hasel, destekçileriyle birlikte dün Katalonya Özerk Bölgesi'ndeki Lleida Üniversitesine sığınmış, polis baskını ile tutuklanmıştı.

Hasel’in tutuklanmasının ardından patlak veren protestolar ikinci günüde devam ediyor. Katalonya bölgesinde bulunan Lleida ve Barcelona kentleri başta olmak üzere başkent Madrid, Valencia ve Zaragoza gibi diğer büyük kentlerde Hasel destekçileri yeniden sokaklara indi.

Hasel destekçileri, sokakları savaş alanına çevirirken, polisle çatıştı. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti. Gösterilerde yaralananların ve gözaltına alınanların sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

30 yaralı, 14 gözaltı

Ülke genelinde düzenlenen protestolarda, aralarında gözüne plastik mermi isabet eden bir kadının da olduğu 30 kişi yaralanmış, Katalan polisi, 2’si Barselona'da, 4’ü Lleida'da olmak üzere toplam 14 kişiyi gözaltına almıştı.

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