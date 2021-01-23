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Dünya

İspanya'da protokolü çiğneyerek Covid-19 aşısını erken yaptıran üst düzey yetkililer görevden alınıyor

23 Ocak 2021 18:50

İspanya'da bazı siyasi, askeri ve sivil üst düzey yetkililerin, yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşılama protokolünü çiğneyerek kendilerine aşı yaptırmaları ülkede tartışma başlattı.

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