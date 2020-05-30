İspanya'da partiye katılan Belçika Prensi Joachim'de Koronavirüs tespit edildi

İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen protokol gereği Prens Joachim'in ve temasa geçtiği tespit edilen herkesin karantinaya alındığı ifade edildi.

Prens Joachim'in, tanınmış bir İspanyol iş insanının kızı olan, kız arkadaşı Victoria Ortiz'i ziyaret etmek için 24 Mayıs'ta uçakla Madrid'e geldiği ve aynı gün hızlı trenle Kurtuba'ya geçtiği bilgisi paylaşıldı. Söz konusu partiye Ortiz'in ailesi ve Sevilla kentinden gelen bazı arkadaşlarının katıldığı kaydedildi.

Diğer yandan, partiye 27 kişinin katıldığının ortaya çıkmasıyla Endülüs özerk yönetimi hükümetinin, olağanüstü halin ihlal edildiği gerekçesiyle Prens Joachim'in de aralarında olduğu tüm katılımcılar hakkında suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

İspanya'da Covid-19'dan dolayı 27 bin 119 kişi hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı 237 binin üzerinde bulunuyor.