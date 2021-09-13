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Dünya

İspanya'da orman yangınları: Ordu müdahale ediyor, binlerce insan tahliye edildi

İspanya'da orman yangınları çarşamba günü başlamıştı

13 Eylül 2021 08:24

İspanya’nın turistik bölgelerinde çıkan orman yangınları nedeniye binlerce  insan evlerinden ayrılmak zorunda kaldı. İspanya, yangınlara müdahale için ordudan destek almaya başladı.

The Guardian’da yer alan habere göre, İspanya, çarşamba gününden bu yana orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Turistik bir bölge olan Sierra Bermeja’da çıkan yangınlar 2 bin kişinin tahliye edilmesine neden olurken bir acil durum görevlisi hayatını kaybetti.

Yangınlarla mücadele edilirken bölgede bulunan çok sayıda köy ve kasaba tahliye edildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yangınlarla mücadele için ordudan destek  istendiğini söyledi.

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