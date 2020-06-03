İspanya'da OHAL 21 Haziran'a kadar uzatıldı

İspanya Meclisi, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından dolayı 14 Mart'tan bu yana uygulanan olağanüstü halin 21 Haziran'a kadar uzatılmasına onay verdi.

Sol koalisyon hükümeti tarafından getirilen, 7 Haziran'da süresi dolacak OHAL'in 21 Haziran'a kadar uzatılmasıyla ilgili tezkere, 350 sandalyeli mecliste 155 hayır ve 18 çekimser oya karşılık 177 oyla kabul edildi.

"Covid-19'da en kötüsü geride kaldı"

Covid-19 önlemleri kapsamında genel kurul salonunda 46 milletvekili bulunurken, diğerleri ise evlerinden dijital sistemle oy kullandı. Salgının başlamasından bu yana OHAL 6'ncı kez uzatılırken, Başbakan Pedro Sanchez, bunun son olduğunu duyurdu.

Muhalefetteki sağ görüşlü partilerden gelen sert eleştirilere rağmen OHAL'in uzatılmasını sağlayacak meclis çoğunluğunu bulmayı başaran Sanchez, "Covid-19'da en kötüsü geride kaldı. Kazanma inancı, sosyal disiplin ve çabayla salgın aşılabilir" dedi.

27 bin 128 kişi hayatını kaybetti

Covid-19 kaynaklı verileri revize etmeyi sürdüren Sağlık Bakanlığı, şimdiye kadar 27 bin 128 kişinin hayatını kaybettiğini ve toplamda 240 bin 326 vaka tespit edildiğini bildirdi.

Bu ay sonu itibarıyla normalleşme sürecini ülke genelinde tamamlamayı planlayan hükümet, sonrasında Covid-19 ile mücadelede özerk yönetimlere siyasi yetkilerini yeniden verecek.