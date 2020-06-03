T24 LogoT24 Logo
Dünya

İspanya'da OHAL 21 Haziran'a kadar uzatıldı

"Covid-19'da en kötüsü geride kaldı"

03 Haziran 2020 23:17

İspanya Meclisi, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından dolayı 14 Mart'tan bu yana uygulanan olağanüstü halin 21 Haziran'a kadar uzatılmasına onay verdi.

ETİKETLER

İspanyaİspanya Koronavirüsİspanya Covid-19Covid-19KoronavirüsCovid-19 pandemisiKoronavirüs pandemisipandemiOHALİspanya OHAL
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24