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Dünya

İspanya'da normalleşme adımlarından sonra en yüksek vaka artışı yaşandı

06 Ağustos 2020 08:00

İspanya'da Haziran ayında başlayan normalleşme sürecinin ardından en yüksek günlük yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı görüldü.

The Guardian'da yer alan habere göre, İspanya'da normalleşme sürecinin ardından pek çok ülkede olduğu gibi Covid-19 vakaları yeniden artmaya başladı. Dün bir günde 1772 yeni vaka kaydedildi. 

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise dün 1 artarak 28 bin 499'a çıktı. 

Fransa'da da günlük vakalar binin üzerinde

Vakaların yeniden arttığı Fransa'da son 24 saatte yapılan testler sonucunda bin 695 yeni vaka tespit edildi.

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