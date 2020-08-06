İspanya'da normalleşme adımlarından sonra en yüksek vaka artışı yaşandı

İspanya'da Haziran ayında başlayan normalleşme sürecinin ardından en yüksek günlük yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı görüldü.

The Guardian'da yer alan habere göre, İspanya'da normalleşme sürecinin ardından pek çok ülkede olduğu gibi Covid-19 vakaları yeniden artmaya başladı. Dün bir günde 1772 yeni vaka kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise dün 1 artarak 28 bin 499'a çıktı.