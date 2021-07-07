İspanya'da mahkeme, aşırı sağcıların göçmen karşıtı posterini "meşru" buldu

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İspanya'da mahkeme, aşırı sağcı Vox partisinin kullandığı tartışmalı ve yanlış bilgiler içeren seçim posterini "meşru" buldu.

Mahkeme, posterin "meşru siyasi ifadelendirme" yaptığı gerekçesiyle asılı kalabileceğinde karar kıldı.

Tartışma yaratan poster Mayıs yerel seçimlerinden önce başkent Madrid'de yoğun bir tren istasyonuna asılmıştı. Posterde kapüşonlu ve maskeli esmer tenli bir genç ile İspanyol bir 'büyükanne' görülüyor. Poster, gerçek dışı bir şekilde mülteci ve mülteci çocuklarının İspanyol büyükanneden 10 kat daha fazla devlet yardımı aldığını iddia ediyor.

Posterde aynı zamanda İspanya'da 18 yaş altı mülteciler için aşağılama hedefiyle kullanılan "Menas" ifadesi kullanıldı: "Mena için 4 bin 700 Euro. Babaannenin emekli maaşı için 426 Euro. Madrid'i koru, güvenliğe oy ver" .

Tepkilerin ardından poster hakkında soruşturma başlatılmış ve savcılık önlem olarak posterin kaldırılmasını istemişti. Mahkeme, yazanın bir seçim sloganı olduğunu vurgulayarak bu talebi reddetti.