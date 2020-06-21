İspanya'da Koronavirüs nedeniyle başlayan olağanüstü hâl sona erdi; turizm sezonu açıldı

İspanya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ilan edilen olağanüstü hâl sona erdi. Olağanüstü hâlin sona ermesiyle İspanya'da turizm sezonu açıldı.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Avrupa Birliği'nden, Schengen Bölgesi'nden ve İngiltere'den turistler bugünden itibaren İspanya'da tatil yapabilecek.

İspanya'ya gidecek tüm turistlerin havaalanlarında ateşleri ölçülecek. Turistlere daha önce Koronavirüs'e yakalanıp yakalanmadıkları sorulacak ve İspanya'da nerede kalacaklarını bildirmeleri istenecek.

Ülkede kamuya açık alanlarda ve sosyal mesafenin uygulanmasının mümkün olmadığı yerlerde maske takmak zorunlu. Mart ayı ortasında sıkı sokağa çıkma kısıtlamaları getiren İspanya, Avrupa'da Koronavirüs'ten en fazla etkilenen ülkelerden biri olmuştu.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre İspanya'da 246 bine yakın Koronavirüs vakası görüldü, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu 28 binden fazla kişi hayatını kaybetti.