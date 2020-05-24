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Dünya

İspanya'da Koronavirüs kısıtlamalarına karşı kornalı eylem düzenlendi

Madrid ve Barcelona kentlerinde Covid-19 kısıtlamaları sürüyor

24 Mayıs 2020 10:53

T24 Dış Haberler

İspanya'da aşırı sağı temsil eden Vox Partisi, ülkede süren yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kısıtlamalarına tepki göstermek için protesto düzenledi. Binlerce araç Madrid sokaklarında yolları kapatarak kornaya basma eylemi yaptı. 

14 Mart'tan bu yana Covid-19 nedeniyle kısıtlamaların uygulandığı İspanya'nın pek çok bölgesinde yasaklar hafiflese de nüfus yoğunluğu olan Madrid ve Barcelona kentlerinde kısıtlamalar sürüyor.

Arabalarıyla kısıtlamaları protesto eden kalabalık, Başbakan Pedro Sanchez ve Başbakan Yardımcısı Pablo Iglesias'a tepki göstererek salgınla başa çıkamadıklarını savundu. Protestocular kısıtlamalar nedeniyle insanların ekonomik durumlarının ağır hasara uğradığını söyledi. 

 

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