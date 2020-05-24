İspanya'da Koronavirüs kısıtlamalarına karşı kornalı eylem düzenlendi

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İspanya'da aşırı sağı temsil eden Vox Partisi, ülkede süren yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kısıtlamalarına tepki göstermek için protesto düzenledi. Binlerce araç Madrid sokaklarında yolları kapatarak kornaya basma eylemi yaptı.

14 Mart'tan bu yana Covid-19 nedeniyle kısıtlamaların uygulandığı İspanya'nın pek çok bölgesinde yasaklar hafiflese de nüfus yoğunluğu olan Madrid ve Barcelona kentlerinde kısıtlamalar sürüyor.

Arabalarıyla kısıtlamaları protesto eden kalabalık, Başbakan Pedro Sanchez ve Başbakan Yardımcısı Pablo Iglesias'a tepki göstererek salgınla başa çıkamadıklarını savundu. Protestocular kısıtlamalar nedeniyle insanların ekonomik durumlarının ağır hasara uğradığını söyledi.