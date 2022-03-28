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Dünya

İspanya'da Koronavirüs'e grip muamelesi

28 Mart 2022 12:49

T24 Dış Haberler

İspanya, Koronavirüs enfeksiyonlarını grip gibi değerlendirmeye başladı.

Pazartesi günü itibariyle İspanya'da Koronavirüs olanlar, hafif semptomlar gösterdikleri veya hiç semptom göstermedikleri sürece yaşamlarını test yaptırmadan veya karantinaya girmeden normal şekilde sürdürebilecek. 

Karara göre risk grubunda olanların ise eski düzenlemelere uymaya devam etmesi gerekecek. Risk grubunda 60 yaş üstü vatandaşların, bağışıklık yetersizliği, hamile kadınlar ve sağlık çalışanlarının bulunacağı belirtildi. 

 

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