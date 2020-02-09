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Dünya

İspanya'da Koronavirüs vaka sayısı 2'ye yükseldi

09 Şubat 2020 13:19

İspanyalı yetkililer, ülkede ikinci korona virüsü vakasına rastlandığını açıkladı.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren Koronavirüs salgını hızla yayılıyor. İspanya Ulusal Mikrobiyoloji Merkezi, Mallorca bölgesinde Koronavirüs taşıdığı şüphesiyle 4 kişiye yapılan testlerin ardından 1 kişide korona virüsüne rastlandığını açıkladı. Böylelikle ülke genelinde Koronavirüs'ten  kaynaklı vaka sayısı 2'ye yükselmiş oldu.

Koronavirüs taşıdığı belirtilen hastaya, Fransa'da virüs teşhisi konan biriyle temasa geçtikten sonra geçtiğimiz Cuma günü test yapıldığı ifade edildi.

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KoronavirüsİspanyaÇinİspanya Ulusal Mikrobiyoloji Merkezi
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