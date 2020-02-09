İspanya'da Koronavirüs vaka sayısı 2'ye yükseldi

İspanyalı yetkililer, ülkede ikinci korona virüsü vakasına rastlandığını açıkladı.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren Koronavirüs salgını hızla yayılıyor. İspanya Ulusal Mikrobiyoloji Merkezi, Mallorca bölgesinde Koronavirüs taşıdığı şüphesiyle 4 kişiye yapılan testlerin ardından 1 kişide korona virüsüne rastlandığını açıkladı. Böylelikle ülke genelinde Koronavirüs'ten kaynaklı vaka sayısı 2'ye yükselmiş oldu.

Koronavirüs taşıdığı belirtilen hastaya, Fransa'da virüs teşhisi konan biriyle temasa geçtikten sonra geçtiğimiz Cuma günü test yapıldığı ifade edildi.