İspanya'da kayıp kişinin cesedi dinozor heykelinin içinde bulundu

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İspanya'da bir dinozor heykelinin içinde 39 yaşında bir adamın cesedi bulundu.

Barcelona'nın banliyölerinden Santa Coloma de Gramenet'te yürürken heykelden çok kötü bir koku geldiğini fark eden bir baba ve oğul polise haber verdi. Baba, bir çatlaktan dinazorun bacağında bir ceset olduğunu gördüğünü ifade etti.

Polis, cesedi bulunan kişinin ailesinin kendisi hakkında kayıp ihbarı yaptığını söylediğini ifade etti. Yapılan açıklamada olayın cinayet olmadığını düşündüklerini belirtti.

İtfaiyeciler, heykelin bacağını keserek cesedi çıkardı.

Yerel basına göre ismi paylaşılmayan adam heykelin içine düşürdüğü telefonu almaya çalışırken düştü ve baş aşağı sıkıştı.

Heykel, olduğu yerden kaldırıldı.