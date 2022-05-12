İspanya'da kadınlara ayda üç gün regl izni verilebilir

İspanya’da kadın çalışanlara ayda üç gün regl izni verilmesi gündeme geldi. Uygulanırsa, İspanya ayda üç gün regl izni olan ilk Batı ülkesi olacak.

The Telegraph’s yer alan habere göre regl izni şu anda Zambiya, Japonya, Güney Kore ve Endonezya’da uygulanıyor. ABD’de ise bazı şirketler kadınlara regl izni seçeceğini sunuyor.

İspanya Jinekoloji Topluluğu verilerine göre, kadınların üçte biri menstrüel dönemini ağrılarla geçiriyor. Ağrılar arasında karın, baş ağrısı, ishal ve ateş semptomları görülebiliyor.

İspanya Eşitlikten Sorumlu Devlet Bakanı Angela Rodriguz “Eğer bu semptomlarla hasta biri olsa işinden izinli sayılırdı, aynı durum menstürel dönemde de sayılmalı” dedi.

İspanya’da kadınlara üç günlük regl izninin gelecek hafta kabine toplantısında oylanması bekleniyor.

Reform tasarısında aynı zamanda okullarda kız çocukları için hijyenik ped bulundurulması, tampon ve ped satışlarında katma değer vergisinin kaldırılması gibi maddeler yer alıyor.