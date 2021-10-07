İspanya'da gençlere aylık 250 Euro kira yardımı gündemde

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanya’da 18-35 yaş arası gençlere aylık 250 Euro kira yardımı verilmesini önerdi.

BBC’de yer alan habere göre, İspanya’da yeni kira yasa tasarısı içinde gençlere kira yardımı önerisi de sunuluyor. Buna göre, 18-35 yaş aralığındaki gençler, 2 yıl süreyle aylık 250 Euro kira yardımı alabilir.

Avrupa’nın en yüksek mülk sahipliği oranına sahip İspanya’daki kira yasası tasarısında, büyük mülk sahiplerine çeşitli sınırlamalar da yer alıyor. Çıkması planlanan yasaya göre, kiralık konut talebinin yüksek olduğu bölgelerde 10’dan daha fazla eve sahip olan ev sahiplerinin kiraları düşürmesi yasal zorunluluk olacak. 10 veya daha az evi olan ev sahiplerinin kiraları düşürmesi halinde ise ekstra vergi teşviklerinden yararlanması bekleniyor.