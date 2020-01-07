İspanya'da Franco sonrası dönemin ilk koalisyon hükümeti güven oyu aldı

İspanya'da Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez başbakanlığında kurulan sol koalisyon hükümeti, 8 siyasi partinin dış desteğiyle meclisten güvenoyu aldı. Böylelikle İspanya'da diktatör Franco sonrası demokrasi tarihinde (1977'den bu yana) ilk kez bir koalisyon hükümeti kuruldu.

Euronews'in haberine göre, PSOE ile aşırı sol görüşlü Unidas Podemos ittifakının kurduğu koalisyon, meclisteki ikinci tur oylamada sadece iki milletvekili farkla çoğunluğu elde etti. Meclisteki 350 milletvekilinin katıldığı oylamada 167 "evet", 165 "hayır" ve 18 "çekimser" sonucu çıktı.

İspanyol meclisinde 350 sandalyenin 120'si PSOE, 35'i de Unidas Podemos ittifakında bulunurken, kurulan koalisyona 6 küçük siyasi partinin verdiği destek salt çoğunluk (176) için yeterli olmadı.

PSOE-Unidas Podemos hükümeti, ayrılıkçı Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) ile Bask bölgesinin bağımsızlığını savunan EH Bildu ittifakının "çekimser" oylarıyla verdiği destek sayesinde basit çoğunlukla güvenoyu aldı.

Parlamenter monarşi ile yönetilen İspanya'da kurulan yeni hükümette Başbakan Pedro Sanchez ve bakanların en geç yarın Kral 6. Felipe huzurunda yemin ederek görevlerine resmen başlamaları öngörülüyor.

Bu gelişmeyle birlikte 2015'ten bu yana 4 genel seçimin yapıldığı İspanya'da art arda 3'üncü kez azınlık hükümeti kurulmuş oldu. PSOE-Unidas Podemos koalisyonu, ülkede yaklaşık 250 gün süren hükümetsiz muğlak duruma son verdi.