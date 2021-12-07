İspanya'da büyük Noel partisine katılan 68 sağlık çalışanının Covid testi pozitif çıktı

İspanya’nın kuzeyinde büyük bir Noel partisine katılan 68 sağlık çalışanının Covid-19 testi pozitif çıktı.

BBC’de yer alan habere göre, Malaga’da bulunan bir hastanede doktorlar, hemşirelerden oluşan 68 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık çalışanlarının hepsinin 170 kişilik bir Noel partisine katıldığı tespit edildi.

Etkinliğe katılan her davetlinin öncesinde negatif antikor testi gösterdiği ancak şimdi yarısının karantinada olduğu aktarıldı.

Covid-19 testi pozitif olan sağlık çalışanlarının hepsinin çift aşılı olduğu ve semptomlarının olmadığı belirtildi.