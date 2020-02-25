İspanya'da bir kişide daha Koronavirüs görüldü; bin kişilik otel karantina altına alındı

İspanya'da yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) görülen kişi sayısı 4'e çıktı. Kanarya Adaları'ndaki bir otelde bir kişide Koronavirüse rastlandı.

İspanya sağlık yetkilileri Kanarya Adaları'ndaki bir otelde yüzlerce turiste test yapıldığını ve bir kişide Koronavirüs'e rastlandığını açıkladı. Virüs, İtalya'dan gelen bir turistte ortaya çıkınca bin kişinin kaldığı otel karantinaya alındı.

Koronavirüs tespit edilen yolcu Madrid'e yönlendirildi.

İspanya'da Korovirüs vaka sayısı 4'e çıkarken dünya çapında da virüsten etkilenen kişi sayısı 80 bin 248 oldu. Koronavirüs kaynaklı ölüm vakası 2 bin 800'ü aşarken iyileşenlerin sayısı de 28 bine dayandı.